МВД изучит замечания по штрафам за нарушения ПДД в проекте нового КоАП

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. МВД России изучит и учтет замечания по штрафам за нарушения правил дорожного движения в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях. Об этом сообщили журналистам в пресс-центре МВД.

В проекте нового КоАП минимальный штраф за превышение скорости увеличен в шесть раз, также предложено значительно увеличить штрафы и за ряд других нарушений. "Замечания и предложения, поступающие в ходе общественного обсуждения проекта нового кодекса, будут тщательно изучены, обобщены и использованы при его доработке", - подчеркнули в МВД.

В министерстве пояснили, что при подготовке проекта нового КоАП были разработаны предложения об установлении ответственности за административные правонарушения в области дорожного движения, связанные с опасным вождением и систематическим нарушением ПДД. Также был проведен анализ статических данных о совершенных за последние пять лет правонарушений в области дорожного движения и количестве ДТП. На его основе, уточнили в МВД, были разработаны предложения об усилении ответственности за ряд нарушений. Среди них использование подложных или нечитаемых государственных регистрационных знаков, управление автомобилем с избыточной тонировкой, превышение скорости движения. "Данные предложения были предметом обсуждения на экспертном уровне на заседаниях подгрупп по разработке предложений в проект нового кодекса", - отметили в МВД.

В опубликованном 30 января проекте нового КоАП предлагается повысить штрафы за ряд нарушений правил дорожного движения. Как пояснили ранее в Минюсте, эти изменения были подготовлены МВД еще для внесения в действующий КоАП, но в связи с началом разработки нового кодекса было решено включить их в проект будущего КоАП.

По данным МВД, количество выявляемых нарушений скоростного режима ежегодно растет. В 2016 году их было зафиксировано более 53 млн, в 2017 - свыше 69 млн, в 2018 - почти 90 млн. Из-за превышения скорости ежегодно происходит значительное количество ДТП. Так, в 2018 году по этой причине произошло свыше 3,5 тыс. ДТП, в результате которых погибли 668 человек и 4615 пострадали.