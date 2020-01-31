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В бесплатном горячем питании нуждаются около 50 тыс. школьников начальных классов в КБР

И. о. министра просвещения, науки и по делам молодежи КБР Ауес Кумыков отметил, что сейчас горячие обеды младшеклассников оплачивают их родители

НАЛЬЧИК, 31 января. /ТАСС/. Около 50 тыс. школьников начальных классов в Кабардино-Балкарии (КБР) нужно обеспечить бесплатным горячим питанием. Об этом сообщил в пятницу ТАСС и. о. министра просвещения, науки и по делам молодежи КБР Ауес Кумыков.

"Горячие обеды младшеклассников сейчас оплачивают их родители. В настоящее время в республике необходимо обеспечить горячим бесплатным обедом 49 тыс. 430 учащихся 1-4 классов. Во всех школах республики есть свои пищеблоки, оснащенные необходимым технологическим и холодильным оборудованием, но в ряде из них его необходимо обновить и увеличить количество посадочных мест в столовых", - рассказал Кумыков.

Власти региона ежегодно выделяют средства на организацию бесплатного питания детей. "Финансовые средства на организацию питания в государственных и муниципальных образовательных организациях ежегодно предусматриваются в республиканском бюджете КБР (более 40 млн рублей) и местных бюджетах (146 млн рублей). Так, обучающиеся государственных общеобразовательных организаций с круглосуточным пребыванием обеспечиваются бесплатным пятиразовым питанием. Кроме того, во всех муниципальных образованиях республики организовано бесплатное двухразовое питание для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью", - добавил он.

Местные бюджеты обеспечивают учащихся 1-4 классов бесплатными завтраками. В отдельных муниципальных образованиях республики бесплатными завтраками обеспечены все дети 5-11 классов из многодетных и малообеспеченных семей.

В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников с первого по четвертый классы в России. По его словам, в тех регионах, где уже есть техническая готовность, это нужно сделать уже с 1 сентября 2020 года, а в целом по стране подобная мера должна быть реализована "не позднее 1 сентября 2023 года".

Теги
РоссияСКФОКабардино-Балкария
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