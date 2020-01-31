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Китайская вирусная пневмония
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В Шереметьево проверяют пассажиров внутренних и международных рейсов

Как сообщили в Роспотребнадзоре, аэропорт удвоил число медработников в терминалах из-за вспышки коронавируса

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. В аэропорту Шереметьево из-за коронавируса проводится проверка пассажиров, прибывающих как внутренними, так и международными рейсами. Об этом в пятницу сообщил журналистам исполняющий обязанности начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области на транспорте в аэропорту Шереметьево Сергей Калинин.

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"На сегодняшний день в международном аэропорту Шереметьево тотально идет проверка людей, прибывающих как международными рейсами, так и внутренними", - сказал он. Представитель Роспотребнадзора отметил, что в аэропорту усилен санитарно-карантинный контроль. "На 31 января 2020 года лица с признаками на коронарную инфекцию не выявлялись", - добавил Калинин.

Калинин сообщил, что аэропорт удвоил число медработников в терминалах из-за вспышки коронавируса. Пассажиров с подозрением на заболевание направляют в Домодедовскую инфекционную больницу.

"В каждом терминале в пассажирском пункте работают по два медработника в смену, итого на пять терминалов 10 медработников. Но мы усилили смены, добавили 10 человек, итого - по 20 человек в смену. Во всех терминалах присутствуют изоляторы - специальные помещения, где проходят обследования пассажиров, забор биоматериала, его передача в лабораторию, и налажен механизм взаимодействия с санитарно-карантинным пунктом по доставке пассажиров с подозрением на опасное инфекционное заболевание в Домодедовскую инфекционную больницу. Защита персонала осуществляется с использованием противочумных костюмов", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Как отметил заместитель генерального директора по управлению аэровокзальным комплексом Шереметьево Дмитрий Кайгородов, лиц, прибывающих из КНР, досматривают с применением дистанционной термометрии и стационарных тепловизоров. "Температуру тела измеряют как на борту воздушного судна, так и в самом терминале. На сегодняшний день лиц с признаками коронарной инфекции не выявлялись", - пояснил он.

Авиасообщение с Китаем

Ранее вице-премьер, председатель штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России Татьяна Голикова сообщила, что РФ с 1 февраля ограничит авиасообщение с Китаем. Регулярные рейсы будет выполнять только "Аэрофлот" в четыре города: Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. При этом рейсы всех четырех китайских авиакомпаний в Россию закрыты не будут.

Кроме того, ранее авиакомпания "Аэрофлот" сообщила о том, что с 17:00 31 января все рейсы из Китая и в Китай будут переведены в терминал F аэропорта Шереметьево. При этом все остальные рейсы, которые сейчас выполняются из F, будут переведены в терминалы D, E и C. Также из терминала D в терминал F будут переведены рейсы авиакомпании China Southern Airlines CZ655/656, добавили в "Аэрофлоте".

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияКитайская вирусная пневмония
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