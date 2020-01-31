И.о. председателя кабмина Чувашии предстанет перед судом за оскорбление депутата

ТАСС, 31 января. Суд рассмотрит дело об административном правонарушении в отношении и.о. председателя кабинета министров Чувашии Ивана Моторина по факту оскорбления, произнесенного на публичном мероприятии. Как сообщил ТАСС в пятницу старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Алексей Якушевич, решение будет принимать мировой судья.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что речь идет об оскорблении, прозвучавшем в адрес депутата Госсовета Чувашии Сергея Семенова. Инцидент произошел во время собрания вкладчиков Чувашкредитпромбанка, у которого ЦБ РФ отозвал лицензию 7 ноября 2019 года.

"Было возбуждено дело об административном правонарушении в отношении председателя кабинета министров Чувашской Республики (после отставки правительства 31 января исполняющий обязанности председателя кабинета министров - прим. ТАСС) по факту оскорбления. Решение будет принимать мировой судья по данному делу", - сказал Якушевич.

Он добавил, что материалы дела уже переданы в суд. "Он оскорбил участника публичных мероприятий", - пояснил старший помощник прокурора, не уточнив, кого именно.