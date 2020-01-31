Тюменское ГУ МЧС предупредило о риске заражения населения коронавирусом

ТЮМЕНЬ, 31 января. /ТАСС/. Тюменские спасатели предупредили о риске заражения жителей региона коронавирусом нового типа. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ГУ МЧС по Тюменской области в пятницу.

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в пятницу сообщила, что в России выявлены первые два человека, зараженные коронавирусом 2019-nCoV, оба являются гражданами Китая. Болезнь у двоих пациентов в Забайкальском крае и Тюменской области, по словам главы Роспотребнадзора, с подтвержденными случаями коронавируса протекает в легкой форме, без серьезных клинических проявлений.

"Сохранится тенденция роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Существует риск заболевания населения внебольничной пневмонией, вызванной китайским коронавирусом (позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий, а также выезд на территорию Китая)", - говорится в сообщении.