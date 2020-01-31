{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония
Обновлено 

Минпромторг, МИД и МЧС изучают возможность гуманитарной помощи Китаю

Речь идет о поставке средств индивидуальной защиты

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Минпромторг с МИД и МЧС изучают возможность оказания гуманитарной помощи Китаю в части поставок средств индивидуальной защиты. Об этом сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

На эту тему
Какие меры приняли в России против коронавируса

"По поручению правительства РФ Минпромторг совместно с МИД и МЧС прорабатывает вопрос оказания гуманитарной помощи КНР в части поставок средств индивидуальной защиты, в которых Китай испытывает потребность", - сообщил Мантуров, чьи слова приводит пресс-служба министерства.

31 декабря 2019 года Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о респираторном заболевании, вызванном коронавирусом нового типа, в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. 7 января удалось установить возбудитель болезни - вирус 2019-nCoV. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 21 стране, включая РФ. 

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что ситуация с коронавирусом в России находится на жестком контроле. По ее словам, проводится достаточно экстренных и плановых мер для того, чтобы не допустить распространения заболевания в стране.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссияКитайКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
Занятия в школах прекращены в Забайкалье
Для учащихся организуют дистанционное обучение
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС