Минпромторг, МИД и МЧС изучают возможность гуманитарной помощи Китаю

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Минпромторг с МИД и МЧС изучают возможность оказания гуманитарной помощи Китаю в части поставок средств индивидуальной защиты. Об этом сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"По поручению правительства РФ Минпромторг совместно с МИД и МЧС прорабатывает вопрос оказания гуманитарной помощи КНР в части поставок средств индивидуальной защиты, в которых Китай испытывает потребность", - сообщил Мантуров, чьи слова приводит пресс-служба министерства.

31 декабря 2019 года Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о респираторном заболевании, вызванном коронавирусом нового типа, в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. 7 января удалось установить возбудитель болезни - вирус 2019-nCoV. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 21 стране, включая РФ.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что ситуация с коронавирусом в России находится на жестком контроле. По ее словам, проводится достаточно экстренных и плановых мер для того, чтобы не допустить распространения заболевания в стране.