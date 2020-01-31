При реализации программ Союзного государства в 2019 году освоили рекордную за 15 лет сумму

МИНСК, 31 января. /ТАСС/. Рекордная за последние 15 лет сумма в 4,3 млрд рублей была освоена в 2019 году в рамках выполнения программ Союзного государства (СГ) России и Белоруссии. Об этом рассказал заместитель госсекретаря СГ Алексей Кубрин.

"Мы освоили максимальное количество средств за последние 15 лет - 4,3 млрд российских рублей. Как правило, эта сумма ежегодно колебалась в пределах 3 млрд. То есть, мы освоили больше в 1,5 раза. И, соответственно, получили результаты по гораздо большему спектру вопросов", - приводит официальный сайт Постоянного комитета СГ заявление Кубрина в ходе совещания в Национальной академии наук Белоруссии.

По его словам, всего в предыдущем году реализовывалось 12 программ Союзного государства. "Одна из них - "Луч", в области радиоэлектронной промышленности, - завершена. Мы сейчас готовим итоговые документы. Но взамен в этом году мы запускаем новую программу - "Интеграция-СГ". Так что количество программ, реализуемых в течение года, остается неизменным - 12", - пояснил он.

Программа "Интеграция-СГ", реализуемая в сфере освоения космоса, является, по словам Кубрина, логичным и системным продолжением всех предыдущих космических программ. "Современное развитие науки и техники постоянно требует корректировки технических условий и регламентов. Малейшая ошибка может привести к потерям. Тем более, когда речь идет о космическом аппарате. Поэтому первая часть программы посвящена корректировке и гармонизации новой нормативно-правовой базы. А вторая направлена на создание новых элементов и систем, на решение вопросов, касающихся взаимодействия космической группировки с Землей", - сказал он. Еще одной из целей этой программы является переход к более масштабному освоению космоса. "Сейчас активно обсуждается вопрос создания спутниковых систем дистанционного зондирования Земли, которые должны быть значительно меньше по габаритам и по массе, а также иметь длительный срок активного существования", - пояснил он.

Среди итогов 2019 года Кубрин отметил также, что в рамках программ "Луч" и "ДНК-Идентификация" получен ряд кандидатских диссертаций, разработаны новые технологии. "Космические программы в Беларуси с каждым годом получают все большее развитие. Ежегодно высокий уровень по пограничным программам: совершенствуются объекты, активно решаются вопросы технического оснащения", - заключил замгоссекретаря СГ.

Ранее госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота сообщил ТАСС, что Россия и Белоруссия в 2020 году намерены осуществить 11 совместных программ, на которые в бюджете Союзного государства (СГ) предусмотрено 3,2 млрд рублей. По его словам, также планируется согласовать дополнительные программы в сфере медицины, сельского хозяйства, космоса, а также предупреждения природных и техногенных катастроф.