Вернувшихся из Китая в Москву студентов в общежитиях будут ежедневно осматривать медики

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Прибывшие из Китая в Москву студенты будут ежедневно проходить медосмотр в общежитиях московских вузов. Об этом в пятницу сообщила журналистам заммэра столицы Анастасия Ракова.

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"В пятницу, 31 января, оперативный штаб принял решение проводить ежедневный медицинский осмотр студентов в общежитиях московских высших учебных заведений. Совет ректоров московских вузов в свою очередь рекомендует студентам, вернувшимся из Китая с каникул, не покидать помещение общежития и регулярно проходить медицинский осмотр", - сказала она.

По ее словам, планируется организовать ежедневный медицинский контроль учащихся, проживающих в 34 общежитиях в Москве. Осмотр будут проводить медицинские работники департамента здравоохранения столицы.

Ранее совет ректоров московских вузов ранее принял решение рекомендовать вузам продлить каникулярный режим китайским студентам, обучающимся в московских вузах, до 1 марта. Также совместно с департаментами спорта, культуры, транспорта и торговли и услуг столичным предприятиям в соответствующих отраслях рекомендовано принять меры по усилению дезинфекционного режима. Кроме того, с 29 января в гостиницах, где проживают большинство граждан Китайской Народной Республики, начали дежурить мобильные бригады департамента здравоохранения Москвы. 30 января медики осмотрели более 1360 человек, в том числе 37 детей.