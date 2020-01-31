{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония

Вернувшихся из Китая в Москву студентов в общежитиях будут ежедневно осматривать медики

По словам заммэра столицы Анастасии Раковой, планируется организовать медицинский контроль учащихся, проживающих в 34 общежитиях

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Прибывшие из Китая в Москву студенты будут ежедневно проходить медосмотр в общежитиях московских вузов. Об этом в пятницу сообщила журналистам заммэра столицы Анастасия Ракова.

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"В пятницу, 31 января, оперативный штаб принял решение проводить ежедневный медицинский осмотр студентов в общежитиях московских высших учебных заведений. Совет ректоров московских вузов в свою очередь рекомендует студентам, вернувшимся из Китая с каникул, не покидать помещение общежития и регулярно проходить медицинский осмотр", - сказала она.

По ее словам, планируется организовать ежедневный медицинский контроль учащихся, проживающих в 34 общежитиях в Москве. Осмотр будут проводить медицинские работники департамента здравоохранения столицы.

Ранее совет ректоров московских вузов ранее принял решение рекомендовать вузам продлить каникулярный режим китайским студентам, обучающимся в московских вузах, до 1 марта. Также совместно с департаментами спорта, культуры, транспорта и торговли и услуг столичным предприятиям в соответствующих отраслях рекомендовано принять меры по усилению дезинфекционного режима. Кроме того, с 29 января в гостиницах, где проживают большинство граждан Китайской Народной Республики, начали дежурить мобильные бригады департамента здравоохранения Москвы. 30 января медики осмотрели более 1360 человек, в том числе 37 детей.

 

Теги
РоссияКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
Занятия в школах прекращены в Забайкалье
Для учащихся организуют дистанционное обучение
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС