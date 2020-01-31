Пиотровский предложил воспринимать Конституцию России как часть культуры страны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Генеральный директор Государственного Эрмитажа, глава Союза музеев России Михаил Пиотровский считает, что защита национальной культуры со стороны государства и общества должна быть закреплена в Конституции РФ, которая, в свою очередь, также является частью культуры. Такое мнение он высказал в пятницу на общественном обсуждении положений послания президента РФ Федеральному Собранию и законодательной инициативы по внесению изменений в Конституцию РФ в Общественной палате Санкт-Петербурга.

На одном из заседаний рабочей группы по подготовке изменений в Конституции РФ Пиотровский вместе с председателем Союза театральных деятелей РФ Александром Калягиным и пианистом Денисом Мацуевым предложили дополнить третью главу основного закона положением о том, что культура России охраняется государством и является наследием многонационального народа страны.

"Конституция - это не только свод законов и правил. Конституция - это часть культуры, и она должна соответствовать нашей культуре. Мы внесли предложения о дополнительной поправке, которая требует и предлагает сделать нашу уникальную культуру символом нашей страны, особенностью. Это то, что у нас есть всегда, то, что отличает Россию, и то, что нужно оберегать", - объяснил Пиотровский во время обсуждения.

Он считает, что нельзя доверять разработку законов только юристам, поэтому включение в группу деятелей культуры было закономерным.

"Конституция 1993 года прекрасна, в ней написано, что культура доступна, каждый может заниматься культурой и по возможности на нее смотреть. Но забыли про то, что культуру надо содержать обществу и оберегать. В результате мы имеем постоянные требования повышения доходности, постоянные требования переделов музейной собственности, передачи, чтобы все было доступно и многое-многое другое. Это напоминает о том, что действительно культуру надо защищать. Предлагаемая формулировка может ее защитить и дать нам вообще-то еще дополнительное конкурентное преимущество", - сказал Пиотровский.

Полномочия культурной столицы

Участники встречи, развивая тему, предложили в дальнейшем законодательно ввести статус культурной столицы, который предусматривал бы, в том числе, выделение определенного финансирования, и предоставить его Санкт-Петербургу.

Председатель комитета по культуре Константин Сухенко отметил, что насыщенная культурная повестка в Санкт-Петербурге тесно связана с притоком инвестиций в город и обязывает по уровню мероприятий "конкурировать со всем миром", это требует дополнительных средств.

"В качестве решений рассматриваем и такую меру, как принятие федерального закона о том, какие обязательства, какие средства влечет за собой и что предполагает собственно статус культурной столицы такого города, как Санкт-Петербург. Разработка такого федерального закона представляется нам весьма оправданной. И, наверное, в контексте того, что говорилось о роли культуры вообще в жизни страны, в Российской Федерации, может быть, стоит подумать о том, чтобы федеральный, столичный статус Петербурга как культурной столицы был законодательно закреплен", - сказал Сухенко.

Он добавил, что эта инициатива нуждается в поддержке со стороны деятелей культуры, законодателей, в поддержке на федеральном уровне.

Согласование поправок

Участники обсуждения законодательной инициативы по внесению поправок в Конституцию РФ поинтересовались у участников группы, каким образом проект пройдет всенародное согласование.

"Достаточно очевидно, что речь идет о всероссийском голосовании, которое не относится к регламентируемому сейчас законом референдуму. Это не всенародное голосование, как оно предусмотрено 9-й главой Конституции, это некая новая процедура, "консультация". <…> На каких условиях будет проходить это голосование, сейчас окончательно сказать сложно, но достаточно очевидно, что это будет процедура, похожая на референдум. Проводить ее будут, скорее всего, избирательные комиссии. Вероятнее всего, не будут использованы какие-то инновационные практики вроде электронного голосования, а будет традиционное голосование бюллетенями, потому что все граждане должны доверять полученным результатам", - сказал член рабочей группы по изменениям в конституции, декан юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), заведующий кафедрой конституционного права СПбГУ Сергей Белов.

По его словам, регламент и форма голосования - один из главных вопросов, который сейчас обсуждается рабочей группой. При этом он подчеркнул, что итоги голосования будут носить не рекомендательный, а обязательный характер для принятия окончательного решения по внесению изменений в конституцию. "Президент подчеркнул, что если народ не поддержит эти поправки, то они в силу не вступят", - отметил юрист.

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил внести ряд изменений в Конституцию РФ. 23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. На подготовку поправок ко второму чтению, которое может состояться, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, 11 февраля, отведено 15 дней. Предусматривается расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также предлагается статью 75 дополнить положением, что в России гарантируется МРОТ, который должен быть не менее величины прожиточного минимума, и индексация социальных пособий и пенсий.