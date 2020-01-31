Блокадники Керчи после скандала с "батонами хлеба" согласились отдохнуть в санаториях

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 января. /ТАСС/. Большинство блокадников Керчи приняли предложение властей региона поехать по бесплатным путевкам в санатории Крыма после скандала с чиновницами в шубах, которые подарили им пироги с мясом. Об этом ТАСС в пятницу сообщил первый заместитель председателя Госсовета региона Ефим Фикс, который проводит в Керчи депутатское расследование.

Фикс ранее сообщил ТАСС, что блокадникам Керчи и их сопровождающим предложат двухнедельные путевки в санатории в удобное для них время.

"Из 11 блокадников я сегодня встретился с 8 блокадниками. Мы все проговорили с ними, определились по лечению. Нужны три слуховых аппарата, я попросил главврача керченской больницы, чтобы специалисты посмотрели. На следующей неделе три человека попросили госпитализацию, они будут госпитализированы. [8 блокадников] согласились ехать по путевкам в санатории: одна женщина - сентябрь-октябрь, остальные - апрель-май", - сказал Фикс, уточнив, что с еще тремя блокадниками он встретится в понедельник и также предложит им воспользоваться путевками.

На сайте горсовета Керчи 27 января появилась информация о том, что глава муниципального образования, ее заместитель и депутаты местного парламента поздравили 11 блокадников и подарили им хлеб. На фотографиях были изображены женщины в шубах, которые вручают батоны и медали пожилым людям. Позже выяснилось, что это были были крымско-татарские пироги с картошкой, овощами и мясом.

Эта информация вызвала неоднозначную реакцию в СМИ. В Госсовете республики посчитали акцию кощунственной. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что принимавшие в акции участие депутаты должны быть лишены мандатов и исключены из партии. 3 февраля горсовет Керчи рассмотрит вопрос об отставке председателя законодательного органа и ее заместителя.

Дочь одной из блокадниц Керчи Елена Матвейченко ранее заявила ТАСС, что ее матери Евгении Прошиной подарили большой букет цветов, медаль и пирог. Блокадница, по словам дочери, не чувствует обиды.