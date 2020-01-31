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Собянин отметил вклад патриарха Кирилла в утверждение нравственных ценностей в стране

Мэр Москвы поздравил патриарха с одиннадцатой годовщиной со дня избрания предстоятелем РПЦ

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с одиннадцатой годовщиной со дня избрания предстоятелем Русской православной церкви и отметил большой вклад патриарха в утверждение нравственных ценностей в стране. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

"Ваше мудрое слово вызывает живой отклик в сердцах миллионов верующих, помогает обрести духовную опору и смысл жизни. Невозможно переоценить Ваш вклад в утверждение нравственных ценностей, укрепление гражданского мира и межконфессионального согласия, развитие церковно-общественного диалога в нашей стране и ее столице. Ваш авторитетный голос слышен далеко за пределами храма, а Ваши благие деяния принадлежат всей России", - приводятся в сообщении слова Собянина.

Как отмечается на сайте Русской православной церкви (РПЦ), 1 февраля 2009 года в кафедральном соборном храме Христа Спасителя состоялась интронизация патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

По данным сайта, столичное правительство совместно с РПЦ реализуют крупные социальные, культурные, просветительские проекты. К примеру, в городе проводится реставрация храмов, обладающих статусом объектов культурного наследия. С 2011 по 2018 годы в Москве было отреставрировано более 50 храмов, из них 33 - по программе предоставления субсидий. В прошлом году работы по реставрации проводились в 26 храмах.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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