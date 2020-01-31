Телеканал "Дождь" закроет бесплатный доступ к прямому эфиру из-за недостатка средств

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Телеканал "Дождь" закрывает прямой эфир для бесплатного просмотра на YouTube и на своем официальном сайте в связи с недостатком средств. Доступ к эфиру вновь будет предоставляться по платной подписке, заявила гендиректор телеканала Наталья Синдеева в пятницу в эфире "Дождя".

"Дождь" открыл прямой эфир для бесплатного просмотра 26 июля 2019 года. При этом архив передач канала оставался платным.

"Эти полгода мы каждый месяц считали и пытались понять, можем ли мы нашими донатами, которые есть <...> компенсировать отток денег от подписки, - к сожалению, не получается. Мы приняли очень непростое для себя решение, проанализировав все, увидев, что мы просто, если мы дальше оставим открытый эфир, а количество донатов не будет расти и количество подписчиков, даже если оно сейчас остановится <...> то мы просто не сможем работать <...> Поэтому все это посчитав-посмотрев, мы приняли решение, что мы закроем сейчас эфир на YouTube, он закроется практически сразу после этого эфира, мы закроем [для бесплатного просмотра] эфир на сайте", - сказала Синдеева.

Она пояснила, что за период открытого доступа к эфиру телеканал "Дождь" потерял около 15% подписчиков. "Основные зрители, которые уходили, - ровно те, которые большую часть своего времени смотрели прямой эфир", - добавила она.

При этом гендиректор "Дождя" отметила, что исключение будет сделано для ежедневных итоговых новостных выпусков, которые останутся открытыми для просмотра на сайте телеканала.

Телеканал "Дождь" запущен в апреле 2010 года. В 2013 году сайт телеканала перешел на режим платной подписки. Гендиректором с момента запуска и по настоящее время является Синдеева.