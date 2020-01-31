В Тюменскую область поступила первая партия тест-системы для определения коронавируса

ТЮМЕНЬ, 31 января. /ТАСС/. Тюменский институт краевой патологии Роспотребнадзора получил первую партию тест-системы для определения нового коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Тюменской области.

В пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о выявлении на территории РФ первых двух зараженных новой коронавирусной инфекцией - в Забайкальском крае и Тюменской области.

"В Тюменский институт краевой патологии Роспотребнадзора поступила первая партия тест-системы, которая поможет определить наличие опасного коронавируса. Пока их хватит, чтобы провести около 20 исследований, еще 80 поступят на следующей неделе. Результат получают в течение пяти часов", - сказали в пресс-службе.