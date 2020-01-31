Коронавирус у контактировавших с заразившейся студенткой в Тюмени не выявили

ТЮМЕНЬ, 31 января. /ТАСС/. Обследование не выявило коронавирус нового типа у студентов, с которыми контактировала заразившаяся студентка из Китая в Тюмени, сообщил в пятницу губернатор региона Александр Моор в своем обращении в Instagram .

"Выявлены все студенты, с которыми она контактировала. Они изолированы, обследованы, и что самое важное, у них отрицательные анализы", - сказал он.

Моор отметил, что предприняты все необходимые меры для нераспространения заболевания. "Все службы получили необходимые указания и действуют по алгоритму. Ситуация находится на моем личном контроле", - добавил губернатор.

В пятницу вице-премьер правительства, председатель штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России Татьяна Голикова сообщила, что в РФ выявлены два подтвержденных случая инфекции - у граждан Китая.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что болезнь у двоих пациентов с подтвержденными случаями коронавируса протекает в легкой форме, без серьезных клинических проявлений.

В новость внесены изменения (21:20 мск) - добавлена информация в третий абзац.