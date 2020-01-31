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В США задержали двух человек, пытавшихся проникнуть на внедорожнике в поместье Трампа

Президент с супругой должны были прибыть в Мар-а-Лаго 31 января во второй половине дня
Загородная резиденция президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго Joe Raedle/Getty Images
Описание
Загородная резиденция президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго
© Joe Raedle/Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 31 января. /ТАСС/. Полиция задержала двух человек, пытавшихся проникнуть на внедорожнике на территорию загородной резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго (штат Флорида). Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN со ссылкой на сотрудников управления шерифа города Палм-Бич.

По их словам, сотрудники ФБР преследовали черный внедорожник, который "направлялся к двум контрольно-пропускным пунктам, расположенным у Мар-а-Лаго в городе Палм-Бич". Автомобиль прорвался через два КПП и направился к главному входу в резиденцию. "Официальные лица произвели выстрелы по машине, которая попыталась скрыться, - приводит CNN сообщение представителей управления шерифа. - Машина была обнаружена, два человека задержаны".

Представитель ФБР Джеймс Маршалл сообщил телекомпании, что правоохранительным органам известно об инциденте. Трамп с супругой должны были прибыть в Мар-а-Лаго в пятницу во второй половине дня.

Это не первый инцидент в Мар-а-Лаго. В декабре прошлого года полиция Палм-Бич задержала жительницу Китая за незаконное проникновение на территорию поместья Трампа. После задержания выяснилось, что срок действия американской визы 56-летней Цзин Лу истек. В ноябре того же года федеральный суд Южного округа штата Флорида приговорил к восьми месяцам тюремного заключения другую гражданку Китая за незаконное проникновение на территорию Мар-а-Лаго, а также за предоставление заведомо ложной информации сотрудникам Секретной службы США, в задачу которой входит в том числе охрана президента.

В новость были внесены изменения (21:28 мск) - добавлены подробности.

Теги
СШАКитайТрамп, Дональд
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