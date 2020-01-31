На территории Нижегородского кремля появилось граффити, посвященное 75-летию Победы

ТАСС, 31 января. Граффити с изображением фронтовика, вернувшегося с войны, появилось в пятницу на территории нижегородского Кремля в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства Нижегородской области.

"Граффити на трансформаторной подстанции у экспозиции военной техники выполнили художники творческого объединения "Слой" Василий Куклев и Дмитрий Дренин. Почетные гости мероприятия завершили граффити, добавили последние штрихи к рисунку", - указано в сообщении.

Создание граффити является частью проекта "Образ Победы" регионального отделения всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы". "Одно из его направлений - это создание граффити, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Картины - это символы Победы, которые создаются для того, чтобы жители Нижнего Новгорода помнили о ней", - пояснила ТАСС руководитель регионального отделения движения "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина.

Она добавила, что к 9 Мая планируется нарисовать 52 таких граффити в каждом из районов Нижегородской области. Кроме того, волонтеры планируют создать 75 арт-объектов с портретами ветеранов Великой Отечественной войны, которые проживают в регионе. "Они будут созданы во дворах домов, где проживают ветераны", - добавила собеседница агентства.

Первый такой портрет появился в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Граффити посвящено Леониду Жукову, который участвовал в операции по освобождению Киева, а также в боях в Польше, Венгрии, Австрии, Чехословакии. Этот портрет ветеран может видеть из окна своей квартиры, отметили в пресс-службе правительства Нижегородской области.