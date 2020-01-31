{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

На территории Нижегородского кремля появилось граффити, посвященное 75-летию Победы

К 9 Мая в регионе планируется нарисовать 52 подобных граффити

ТАСС, 31 января. Граффити с изображением фронтовика, вернувшегося с войны, появилось в пятницу на территории нижегородского Кремля в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства Нижегородской области.

"Граффити на трансформаторной подстанции у экспозиции военной техники выполнили художники творческого объединения "Слой" Василий Куклев и Дмитрий Дренин. Почетные гости мероприятия завершили граффити, добавили последние штрихи к рисунку", - указано в сообщении.

Создание граффити является частью проекта "Образ Победы" регионального отделения всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы". "Одно из его направлений - это создание граффити, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Картины - это символы Победы, которые создаются для того, чтобы жители Нижнего Новгорода помнили о ней", - пояснила ТАСС руководитель регионального отделения движения "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина.

Она добавила, что к 9 Мая планируется нарисовать 52 таких граффити в каждом из районов Нижегородской области. Кроме того, волонтеры планируют создать 75 арт-объектов с портретами ветеранов Великой Отечественной войны, которые проживают в регионе. "Они будут созданы во дворах домов, где проживают ветераны", - добавила собеседница агентства.

Первый такой портрет появился в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Граффити посвящено Леониду Жукову, который участвовал в операции по освобождению Киева, а также в боях в Польше, Венгрии, Австрии, Чехословакии. Этот портрет ветеран может видеть из окна своей квартиры, отметили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Теги
РоссияНижегородская область75-летие Победы
Реклама на ТАСС
Занятия в школах прекращены в Забайкалье
Для учащихся организуют дистанционное обучение
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС