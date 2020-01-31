В Чечне заработал ресурсный центр для поддержки сельской молодежи

ГРОЗНЫЙ, 31 января. /ТАСС/. Региональный ресурсный центр для оказания информационной и консультационной помощи сельской молодежи открылся в Чечне. Об этом ТАСС в пятницу сообщил председатель чеченского отделения Российского союза сельской молодежи Беслан Асхабов.

"Наш ресурсный центр станет домом для сельской молодежи. Это площадка для проведения различного рода мероприятий: обучающих семинаров, тренингов, мастер-классов, вебинаров. Основной акцент будет сделан именно на незанятую молодежь", - отметил собеседник агентства.

По его словам, проект нацелен на выявление талантливой молодежи и оказание содействия в ее трудоустройстве. "В первую очередь хотим организовать выезды в сельские районы и проинформировать молодежь о мерах господдержки в области развития сельскохозяйственных территорий, о социальных грантах, проектах, волонтерстве. Будем выявлять и укомплектовывать их в группы, а после проводить тренинги, помогать в написании бизнес-проектов, находить инвесторов для их идей и подавать на конкурсы", - добавил Асхабов.

Проект реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Площадка будет работать при чеченском региональном отделении Российского союза сельской молодежи.