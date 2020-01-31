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Новгородский детский центр реабилитации будет оказывать помощь детям с ОВЗ из Ненецкого АО

Как сообщил губернатор НАО, власти округа займутся проработкой организационных моментов, чтобы в ближайшее время стало возможным привезти в Новгородскую область первых детей для реабилитации

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 31 января. /ТАСС/. Новгородский центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в котором несовершеннолетние с тяжелыми заболеваниями могут проходить реабилитацию по разным программам с помощью современной техники, будет оказывать помощь и детям с ОВЗ из Ненецкого автономного округа, где нет подобных учреждений. Об этом в пятницу сообщила новгородский министр труда и социальной защиты Анна Тимофеева в ходе совещания по итогам визита делегации из НАО в Новгородскую область.

"Коллеги посетили реабилитационный центр в Юрьево. Такого центра реабилитации с такими инновационными технологиями у коллег нет, поэтому мы договорились о сотрудничестве, о том, что наш центр будет принимать детей на реабилитацию из Ненецкого автономного округа", - сказала Тимофеева.

В пятницу представители из Ненецкого автономного округа находились с рабочим визитом в Новгородской области. В числе объектов, которые посмотрела делегация, стал и Новгородский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. В 2017 году учреждение получило из федерального бюджета на реконструкцию и закупку дополнительного оборудования 42,4 млн рублей, после обновления в центре ежегодно получают комплексную реабилитацию более 700 детей с инвалидностью и ОВЗ. Кроме того, в прошлом году на территории учреждения дополнительно оборудовали инклюзивную игровую площадку, которая включает в себя оборудование для детей с ментальными, сенсорными, опорно-двигательными нарушениями развития.

"Центр заработал в полную мощность [после реконструкции]. <…> Новгородские дети все будут получать в нем услуги в том объеме, в котором они нужны, и мы с удовольствием будем принимать детей из НАО. Может быть, на будущее коллеги такой центр запланируют создать у себя, когда увидят, насколько это интересно и полезно", - пояснил журналистам губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский, в свою очередь, уточнил, что по возвращении в НАО, власти округа займутся проработкой организационных моментов, чтобы в ближайшее время стало возможным привезти в Новгородскую область для реабилитации первых детей. "Для нас такое взаимодействие крайне актуально, мы сейчас в самые кратчайшие сроки постараемся уже создать правовую базу для этого взаимодействия. У нас [в регионе] особенные дети есть, и у нас в силу специфики нашего региона, нашей малочисленности, наверное, возможности и необходимости создавать такой центр сейчас нет, но мы хотели бы, чтобы наши дети проходили реабилитацию, проходили лечение в самых лучших центрах", - сказал губернатор НАО Александр Цыбульский.

Теги
РоссияНовгородская областьНенецкий автономный округ
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