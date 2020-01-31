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Минздрав Башкирии проверит данные о ненадлежащих условиях для пациентов в больнице

Ранее в сети появилось видео, на котором в медучреждении один инвалид передвигается на четвереньках по коридору, а другой лежит на полу на матрасе

УФА, 31 января. /ТАСС/. Глава Минздрава Башкирии Максим Забелин обещал провести разбирательство по факту публикации видеозаписи, сделанной в больнице Иглинского района, на которой один инвалид передвигается на четвереньках по коридору, а другой лежит на полу на матрасе.

"Сегодня выложены в сеть съемки с мобильного телефона в Иглинской больнице. На одной из них пациент лежит на матраце, находящемся прямо на полу, на другой - человек без ног, передвигается ползком по коридорам. В ситуации, может никто не сомневаться, мы однозначно разберемся. Глаза на такие моменты я не закрывал и закрывать не буду", - написал Забелин в пятницу на своей странице в Facebook.

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