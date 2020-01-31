В провинции Хубэй продлили новогодние каникулы из-за пневмонии

ПЕКИН, 31 января. /ТАСС/. Китайские власти в целях предотвращения распространения пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, продлили в пятницу в провинции Хубэй выходные дни по случаю празднования Нового года по лунному календарю (Чуньцзе, Праздник весны).

Первоначально предполагалось, что выходные продлятся с 24 по 30 января, затем они были продлены во всей стране по 2 февраля. Как отмечает агентство "Синьхуа", участники заседания руководящей группы Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК) по предотвращению распространения и контролю над коронавирусом нового типа согласились с тем, что теперь в провинции Хубэй следует продлить праздничные выходные "до надлежащего срока".

Находящимся там людям, чьи рабочие места находятся вне провинции, также предоставлено продление выходных. Их просят оставаться там, где они находятся сейчас, говорится в постановлении по итогам заседания, которое проходило под председательством премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна. В других регионах, где растет число подтвержденных случаев заболевания либо существует значительный риск его распространения, также предлагается в рамках закона отложить дату начала работы предприятий и занятий в школах.

Учитывая, что праздники подходят к концу, участники заседания указали на важность "предотвращения и контроля надлежащим образом над эпидемией" среди возвращающегося к местам работы населения. С этой целью предложено усилить регулирование транспортного движения, в особенности усилить контроль над теми, кто возвращается в провинцию Хубэй. "Нужно лучше координировать производство и распределение защитной одежды в масштабах всей страны, при этом приоритет должен отдаваться ключевым районом", - подчеркнули участники заседания.

Центральный город провинции Хубэй - Ухань - стал первоначальным очагом распространения пневмонии, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV. Новогодние праздники обычно сопровождаются в Китае массовыми перемещениями населения. Только из Уханя с населением более 11 млн человек выехало, по некоторым подсчетам, до 5 млн жителей.