Politico: США планируют на следующей неделе вывезти всех своих граждан из Уханя

ВАШИНГТОН, 31 января. /ТАСС/. Администрация США планирует на следующей неделе эвакуировать всех американских граждан из эпицентра распространения коронавируса 2019-nCoV - китайского города Ухань. Об этом сообщила в пятницу газета Politico со ссылкой на двух официальных лиц.

Ранее на этой неделе из Уханя были эвакуированы около 200 американцев, борт с ними прибыл 29 января на базу ВВС Марч в штате Калифорния. Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США объявили для прибывших 14-дневный карантин.

"Власти готовы вывезти дополнительно около тысячи человек. Представители администрации предупреждают, что ситуация может измениться ", - отмечает издание. Госдепартамент рекомендовал американцам воздержаться от поездок в Китай.

31 декабря 2019 года Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. 7 января удалось установить возбудитель болезни - вирус 2019-nCoV. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 22 странах, в том числе в РФ. ВОЗ признала вспышку в КНР чрезвычайной ситуацией международного масштаба. К настоящему времени общее число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 9,8 тыс., более 200 человек умерли.