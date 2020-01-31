{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сбербанк откроет школу программирования в Петербурге

По словам главы города, она обеспечит ведущие компании Петербурга и Северо-Запада квалифицированными кадрами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Сбербанк совместно с властями Петербурга планирует открыть образовательный центр по бесплатному обучению программированию "Школа 21", сообщила в пятницу пресс-служба городского правительства.

"Образовательная инициатива Сбербанка по бесплатному фундаментальному обучению программированию специалистов мирового уровня представляет стратегический интерес для Петербурга. "Школа 21" готовит профессионалов для цифровой экономики, обеспечит ведущие компании Петербурга и Северо-Запада квалифицированными кадрами", - цитирует Беглова пресс-служба.

Договоренность достигнута между губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым и президентом, председателем правления кредитной организации Германом Грефом.

Образовательный проект Сбербанка основан на методике "школы будущего" - инновационной французской школы программирования "Ecole 42".

Ученики школы будут работать в кампусе индивидуально или в группах над ИТ-проектами. Направление обучения: алгоритмы, графика, Unix, Web, мобильная разработка, кибербезопасность, сетевые технологии. Подготовка включает в себя 21 уровень, учащийся может пройти их только последовательно. Обучение предусматривает две стажировки в сторонних компаниях и проектах.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Детей, брошенных в аэропорту Шереметьево, доставили из Москвы в Хабаровск
Там они отдохнут, а потом отправятся в Комсомольске-на-Амуре поездом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС