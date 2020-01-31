Сбербанк откроет школу программирования в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Сбербанк совместно с властями Петербурга планирует открыть образовательный центр по бесплатному обучению программированию "Школа 21", сообщила в пятницу пресс-служба городского правительства.

"Образовательная инициатива Сбербанка по бесплатному фундаментальному обучению программированию специалистов мирового уровня представляет стратегический интерес для Петербурга. "Школа 21" готовит профессионалов для цифровой экономики, обеспечит ведущие компании Петербурга и Северо-Запада квалифицированными кадрами", - цитирует Беглова пресс-служба.

Договоренность достигнута между губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым и президентом, председателем правления кредитной организации Германом Грефом.

Образовательный проект Сбербанка основан на методике "школы будущего" - инновационной французской школы программирования "Ecole 42".

Ученики школы будут работать в кампусе индивидуально или в группах над ИТ-проектами. Направление обучения: алгоритмы, графика, Unix, Web, мобильная разработка, кибербезопасность, сетевые технологии. Подготовка включает в себя 21 уровень, учащийся может пройти их только последовательно. Обучение предусматривает две стажировки в сторонних компаниях и проектах.