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Источник: россияне, задержанные в Ливии, в ближайшие дни встретятся со своим адвокатом

Сотрудников Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана обвиняют во вмешательстве во внутренние дела Ливии

ТАСС, 31 января. Российские граждане, сотрудники Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан, задержанные в 2019 году в Ливии, в ближайшие дни встретятся со своим адвокатом. Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник в Триполи.

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"Генеральная прокуратура властей в Триполи обвиняет Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана по нескольким пунктам. Прежде всего во вмешательстве во внутренние дела Ливии, ведении на территории Ливии общественной работы без необходимого разрешения местных властей и органов безопасности, - отметил собеседник агентства. - Кроме того, генеральная прокуратура считает, что россияне посещали места, которые им нельзя было посещать. Их задержали незадолго до того, как они собирались покинуть Ливию".

"Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан приехали в Ливию как социологи по случаю намечавшейся на апрель 2019 года конференции по национальному диалогу в Ливии, которая не состоялась из-за начала боевых действий. Россияне занимались выяснением электоральных настроений ливийцев, никому и ничему не угрожали. К тому же в нынешних ливийских законах за общественную и социологическую работу, которую выполняли россияне, уголовное преследование не предусмотрено, это не считается преступлением. Тем не менее следствие над обоими россиянами продолжается", - продолжал источник.

Обращение к генсеку ООН

В пятницу стало известно, что ФЗНЦ обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и его спецпредставителю по Ливии Гасану Саламе с просьбой "повлиять на главу ПНС [Правительства национального согласия] Фаиза Сарраджа, принудив того к освобождению россиян Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана, незаконно удерживаемых властями Триполи".

В фонде отметили, что их сотрудники должны быть освобождены в соответствии с обязательствами, которые Саррадж взял на себя в ходе международной конференции по Ливии в Берлине 19 января. Так, в итоговом документе конференции была прописана необходимость освобождения незаконно задержанных. Фонд также направил главе ПНС открытое письмо с требованием выполнить обязательства.

"Руководство фонда придерживается мнения, что Фаиз Саррадж напрямую причастен к задержанию его сотрудников. Тем самым глава ПНС рассчитывал получить рычаг давления на Россию и предотвратить утечку результатов социологических исследований, показавших отсутствие у него сколь-либо значимой поддержки среди жителей Ливии", - говорилось в тексте.

По информации фонда, власти Триполи грубо нарушают права задержанных, им до сих пор не предъявлено официальное обвинение, а дело не было передано в Генпрокуратуру Ливии. К россиянам также применяются средства психологического давления. "Их даже вынудили пройти через имитацию казни, пытаясь таким образом получить от них признательные показания", - сообщили в фонде.

Ключ к решению не в одних руках

Между тем, источник ТАСС в пятницу сообщил, что "в настоящее время Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан сидят в тюрьме "Митига" близ Триполи, охрану которой осуществляют Специальные силы сдерживания [ССС, входят в систему МВД Правительства национального согласия], возглавляемые влиятельным командиром Абд ар-Рауфом Кара". "Они сидят в хороших условиях, всем обеспечены, их состояние здоровья нормальное. Относятся к россиянам вежливо, появляющиеся в ряде СМИ слухи о жестоком обращении с ними не соответствуют действительности", - заверил он.

"Район, где находится тюрьма, в которой сидят оба россиянина, в последнее время часто стал подвергаться ударам сил [командующего Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы] Хафтара. Но жизни россиян эти удары не угрожают, их держат в строго защищенном месте, - подчеркнул источник. - У Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана один адвокат на двоих, он посещает их минимум один раз месяц. Однако в связи с последними столкновениями в Триполи разрешения на посещение некоторое время не было, но на днях встреча адвоката с россиянами состоится".

По словам собеседника ТАСС, "освобождение Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана - вопрос сложный и его решение находится в руках не у одного человека". "Тут играет роль мнение разных кланов и племен, влияющих на решение властей в Триполи, включая сил из Мисураты и других городов", - сказал источник.

Задержанные в Ливии россияне

5 июля 2019 года президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщил о задержании в Ливии двух российских сотрудников фонда - Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана. По его словам, обоих обвиняют в якобы имевшем место вмешательстве в выборы. В настоящее время они находятся в тюрьме в пригороде Триполи. Фонд обратился в Следственный комитет России в связи с "незаконным задержанием в Ливии" двух его сотрудников.

В октябре минувшего года МИД сообщал, что РФ контактирует по вопросу задержанных россиян с ливийской стороной. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов заявлял, что Москва ведет активную работу, чтобы быстрее их освободить.

Теги
РоссияЛивияБогданов, Михаил ЛеонидовичГутерриш, Антониу
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