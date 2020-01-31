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В Госдуме начали разработку законопроекта о статусе педагога

Как сообщила зампред комитета ГД по образованию и науке Любовь Духанина, документ должен закрепить высокий статус учителя

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по образованию и науке приступил к разработке законопроекта, который законодательно закрепит высокий статус преподавателя. Об этом сообщила ТАСС в пятницу зампред комитета Любовь Духанина, выступающая автором инициативы вместе с экспертным советом по школьному образованию при комитете и "Учительской газетой".

"Совместно с "Учительской газетой", педагогической и родительской общественностью, а также с экспертами в сфере образования мы начали разработку законопроекта о статусе педагога", - сказала депутат.

По словам Духаниной, он должен закрепить высокий статус учителя. "Для этого нужно определить механизмы противодействия ущемлению прав педагогов, прописать в законе необходимые условия осуществления профессиональной деятельности, инструменты профессионального развития и карьерного роста, различные меры поддержки учителей", - пояснила она, отметив, что все это призвано подчеркнуть социальную значимость педагогического труда и сделать учителей более защищенными.

"Сегодня мы часто сталкиваемся с фактами, когда педагог попросту бесправен перед пренебрежительным отношением, давлением и даже физическим насилием со стороны других участников образовательного процесса. К сожалению, ученик подчас может оскорбить учителя, плюнуть в него в присутствии одноклассников, унизить, упомянув невысокую зарплату или сославшись на термин "образовательные услуги", - добавила Духанина. По мнению парламентария, зачастую это связано с пренебрежительным отношением к учителям родителей, которое начинает копировать ребенок.

Зампред комитета указала на то, что этот вопрос уже законодательно урегулирован в ряде регионов - например, в Ульяновской области, где действует закон "О статусе педагогических работников", устанавливающий дополнительные организационные гарантии и меры стимулирования педагогов. Кроме того, схожий закон принят в Казахстане, где за оскорбление учителя предусмотрен крупный штраф, а за повторные злостные нарушения - административный арест.

Духанина напомнила, что о необходимости повышения статуса учителя в своем послании Федеральному собранию говорил президент РФ Владимир Путин. "Сделаны существенные шаги - реализуется программа "Земский учитель", принято решение о введении новых федеральных выплат классным руководителям, всерьез обсуждается нормализация системы оплаты труда. Разрабатываемая нами инициатива станет следующим шагом к исполнению поручения президента", - заключила зампред комитета.

Создать механизм защиты прав учителя

Главный редактор "Учительской газеты" Арслан Хасавов отмечает увеличение случаев нападения на учителей, их избиения, оскорблений и унижений. "К сожалению, местные органы власти после таких случаев заявляют об увольнении учителей, не разбираясь в инциденте, вставая на сторону учащихся и их родителей. Мне кажется, здесь есть некий перекос", - сказал он ТАСС.

"Законопроект будет включать положения об охране труда и здоровья учителей, ряд аспектов, включая отмену необходимости предоставлять избыточную отчетность, штрафы за требование такой отчетности, защиту прав в конфликтных ситуациях", - рассказал Хасавов.

По словам главреда основной профильной газеты, учителя жалуются на свое бесправное положение. "На них скидывается все, что угодно, любая дополнительная нагрузка, начиная от субботников и заканчивая выборами, дети могут оскорблять и бить, но нет механизма для защиты прав учителя. Ученик может призвать учителя к ответу, а учитель нет", - заявил он.

Хасавов заверил, что газета будет вести экспертную работу совместно с депутатами: на следующей неделе будет запущена онлайн-платформа, которая будет привлекать любые предложения от учителей, родителей учащихся и экспертов, к обсуждению подключат и профсоюз работников образования.

Теги
РоссияДуханина, Любовь Николаевна
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