В Китае число умерших от коронавируса увеличилось до 259

ПЕКИН, 1 февраля. /ТАСС/. Число заразившихся в Китае пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в субботу превысило 11,7 тыс. человек, умерли 259 жителей. Об этом сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

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Почему мы ловим каждую новость о коронавирусе из Китая? Хотя они в основном того не стоят

Ранее информационный портал "Ванъи" со ссылкой на данные региональных властей опубликовал данные, согласно которым количество инфицированных превысило 11,1 тыс. человек, 258 умерли.

Согласно оглашенной статистике, первое место по числу выявленных заболеваний продолжает занимать Хубэй (более 7,1 тыс. случаев инфицирования, 249 погибших) и административный центр этой провинции город Ухань. Далее следуют провинции Чжэцзян (537 человек), Гуандун (436) и Хэнань (352 случая, два со смертельным исходом).

В Пекине уже выявлено 139 инфицированных (зарегистрирован один погибший), в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян - 59 человек, из них два умерли. Среди регионов материкового Китая, зафиксировавших наименьшее количество случаев заражения, Тибетский автономный район, провинции Цинхай, Гуйчжоу и Цзилинь, а также Синьцзян-Уйгурский автономный район. Вспышка зарегистрирована во всех основных территориальных единицах страны.

В новость были внесены изменения (03:15 мск) - меняется источник, уточнены цифры по данным госкомитета.