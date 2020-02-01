Минтранс предлагает повысить штрафы для водителей такси и автобусов за ряд нарушений ПДД

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Минтранс разработал поправки в действующий Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающие двукратное повышение штрафов за ряд распространенных нарушений правил дорожного движения (ПДД) для таксистов и водителей автобусов. Проект соответствующего федерального закона опубликован в пятницу на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, "при осуществлении перевозок пассажиров и багажа легковым такси и перевозок пассажиров и иных лиц автобусами" штраф за управление технически неисправным автомобилем может вырасти с нынешних 500 руб. до 1 тыс. рублей. Наказание за проезд на красный сигнал светофора для таксистов и водителей автобусов составит 2 тыс. рублей вместо 1 тыс. рублей для остальных автомобилистов. Также в два раза, до 1,5-3 тыс. рублей Минтранс предлагает повысить штраф за поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой. Штраф за причинение легкого вреда здоровью в результате нарушения ПДД может составить от 5 до 10 тыс. рублей, следует из законопроекта.

В четверг на портале проектов правовых актов был опубликован проект нового КоАП, предусматривающий значительное ужесточение санкций за нарушение правил дорожного движения. В новом варианте кодекса, в частности, минимальный штраф за превышение скорости увеличен в шесть раз, также предложено значительно увеличить штрафы и за ряд других нарушений.