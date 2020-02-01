В Гонконге число случаев заражения коронавирусом возросло до 13

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 1 февраля. /ТАСС/. Новый случай заражения коронавирусом 2019-nCoV подтвержден в Гонконге. Таким образом, их общее число здесь возросло до 13, сообщили в субботу органы здравоохранения этого специального административного района Китая.

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Речь идет о 39-летнем местном жителе, который 21 января ездил на поезде в Ухань, а затем побывал в городе Чанша (провинция Хунань). Состояние пациента расценивается врачами как стабильное. Его родственники помещены под наблюдение в карантинный центр.

За последние сутки в Гонконге были госпитализированы 86 человек с симптомами пневмонии в возрасте от 1 года до 90 лет. В общей сложности в больницах остаются изолированными 138 пациентов, ожидающих результатов лабораторных тестов.

Из-за эпидемиологической угрозы в Гонконге закрыты туристические, культурные и спортивные объекты, отменены массовые мероприятия, продлены до марта школьные каникулы. С четверга приостановлено железнодорожное и паромное сообщение с материковым Китаем, сокращено вдвое число авиарейсов с другими городами КНР. Также приостановлена выдача разрешений на въезд в Гонконг китайских туристов.