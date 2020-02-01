{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония
Обновлено 

Власти Забайкалья рассказали о состоянии гражданина Китая, у которого выявлен коронавирус

По данным пресс-службы регионального правительства, он идет на поправку

ЧИТА, 1 февраля. /ТАСС/. Состояние находящегося в Забайкальском крае гражданина Китая, у которого был выявлен коронавирус нового типа, улучшается.

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

"На 12:00 (06:00 мск) 1 февраля состояние пациента с установленным диагнозом (гражданина КНР) удовлетворительное. Он продолжает находиться в специальном изолированном медицинском боксе, идет на поправку", - говорится в сообщении.

Два человека, находившиеся с ним в близком контакте, также были размещены в изолированных боксах. "У этих граждан результаты анализов отрицательные, вируса нет", - отмечается в сообщении.

Как пояснила журналистам руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Лапа, "на сегодняшний день больной уже находится в стадии реконвалесценции (процесс восстановления нормальной жизнедеятельности организма после болезни - прим. ТАСС)". "Инфекция, с которой мы сегодня сталкиваемся, является воздушно-капельной, и комплекс мероприятий во многом схож. И здесь у Забайкальского края есть достаточно существенный опыт", - сказала руководитель управления.

Она уточнила, что в регионе создан ситуационный центр, в который вошли представители всех государственных структур, задействованных на пунктах пропуска. 16 пунктов пропуска на границах с Китаем закрыты, железнодорожное сообщение между Китаем и Россией (кроме поездов Москва - Пекин и Пекин - Москва) приостановлено.

Теги
РоссияЗабайкальский крайКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
Стивен Кинг удалил свою страницу в Facebook
Писатель пояснил, что беспокоится за безопасность личных данных
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС