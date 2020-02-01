Власти Забайкалья рассказали о состоянии гражданина Китая, у которого выявлен коронавирус

ЧИТА, 1 февраля. /ТАСС/. Состояние находящегося в Забайкальском крае гражданина Китая, у которого был выявлен коронавирус нового типа, улучшается.

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

"На 12:00 (06:00 мск) 1 февраля состояние пациента с установленным диагнозом (гражданина КНР) удовлетворительное. Он продолжает находиться в специальном изолированном медицинском боксе, идет на поправку", - говорится в сообщении.

Два человека, находившиеся с ним в близком контакте, также были размещены в изолированных боксах. "У этих граждан результаты анализов отрицательные, вируса нет", - отмечается в сообщении.

Как пояснила журналистам руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Лапа, "на сегодняшний день больной уже находится в стадии реконвалесценции (процесс восстановления нормальной жизнедеятельности организма после болезни - прим. ТАСС)". "Инфекция, с которой мы сегодня сталкиваемся, является воздушно-капельной, и комплекс мероприятий во многом схож. И здесь у Забайкальского края есть достаточно существенный опыт", - сказала руководитель управления.

Она уточнила, что в регионе создан ситуационный центр, в который вошли представители всех государственных структур, задействованных на пунктах пропуска. 16 пунктов пропуска на границах с Китаем закрыты, железнодорожное сообщение между Китаем и Россией (кроме поездов Москва - Пекин и Пекин - Москва) приостановлено.