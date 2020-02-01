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Китайская вирусная пневмония

В Приморье открылись три пункта пропуска для туристов, которые возвращаются из Китая

Пересекающие границу российские туристы пройдут медицинский осмотр, также у них возьмут мазки для исследований

ВЛАДИВОСТОК, 1 февраля. /ТАСС/. Три пункта пропуска открылись в Приморье для российских туристов, возвращающихся из Китая. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

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"В 12:00 местного времени (05:00 мск) началась эвакуация. Более 100 россиян за сегодня мы планируем переправить. Работают [пункты пропуска] Полтавка, Краскино и Пограничный", - сообщили в пресс-службе, пояснив, что эти люди звонили на горячую линию или иным образом узнали о том, что будет осуществляться пропуск, приехали к границе и оттуда в автобусах отправляются в Россию. Из каких районов КНР едут люди, в правительстве не уточнили.

Как сообщили ТАСС в Министерстве здравоохранения Приморья, пересекающие границу российские туристы пройдут медицинский осмотр, также у них возьмут мазки для исследований.

Теги
РоссияКитайПриморский крайКитайская вирусная пневмония
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