КНДР приостановила авиарейсы во Владивосток из-за коронавируса

ПХЕНЬЯН, 1 февраля. /ТАСС/. Власти КНДР приостановили авиарейсы из Пхеньяна во Владивосток в рамках введенных в стране карантинных мер против нового коронавируса. Об этом сообщило в субботу посольство России в народной республике на своей странице в Facebook.

"На неопределенное время прекращается выполнение авиарейсов по маршруту Пхеньян - Владивосток - Пхеньян", - говорится в сообщении диппредставительства.

Рейс северокорейской авиакомпании Air Koryo из Пхеньяна во Владивосток до принятия данного решения оставался единственным международным авиарейсом в народной республике, который еще не был отменен. Ранее китайская Air China отменила полеты из КНР в КНДР до 1 марта, чтобы предотвратить распространение коронавируса 2019-nCoV.

Власти КНДР с 31 января также прекратили международное железнодорожное сообщение с Китаем. Отправка поездов по маршрутам Пхеньян - Даньдун и Пхеньян - Пекин приостановлена на неопределенный срок.

Пхеньян ввел ряд ограничений для находящихся на территории республики иностранных дипломатов и сотрудников международных организаций в качестве карантинных мер против нового коронавируса. Как отмечается в заявлении, дипломаты и сотрудники международных организаций, "прибывающие из Китая напрямую или транзитом через Россию", будут помещаться в карантин на 15 суток в местах своего проживания. Иностранцы, которые ранее прибыли в КНДР, начиная с 13 января, "подлежат медосмотру персоналом пхеньянской больницы для дипкорпуса "Дружба", сообщили в посольстве. При этом медицинский персонал данной больницы начнет на регулярной основе посещать диппредставительства для проведения осмотров.

В рамках введенных ограничений, помещенным в карантин иностранцам "категорически запрещается посещение общественных мест и контакты с другими людьми", подчеркнули в дипмиссии. По информации посольства РФ, власти КНДР также приняли решение не проводить в течение февраля протокольных визитов и бесед с иностранными дипломатами. Как отмечается, беседы по неотложным вопросам будут проводиться по телефону.

31 декабря 2019 года Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. 7 января удалось установить возбудитель болезни - коронавирус 2019-nCoV. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе в РФ. ВОЗ признала вспышку в КНР чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число заразившихся в Китае пневмонией, вызванной новым коронавирусом, к настоящему моменту превысило 11,7 тыс., умерли 259 человек.