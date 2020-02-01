Токаев принял приглашение Путина посетить Москву в День Победы

НУР-СУЛТАН, 1 февраля. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в субботу в Нур-Султане заявил, что принял приглашение президента России Владимира Путина посетить Москву 9 мая в День Победы.

"Что касается 75-летия Победы, естественно, я с большим удовольствием принимаю приглашение посетить именно в этот день Москву, побывать на Красной площади, посмотреть парад Победы. Это наш общий праздник, это действительно великая победа. Я как сын фронтовика придаю большое значение празднованию Дня Великой Победы. Естественно, мы будем вместе в этот день. Накануне здесь, в столице, мы проведем свой парад", - сказал Токаев.

В ходе встречи Мишустин передал Токаеву наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина и напомнил, что президента Казахстана ждут 9 мая на День Победы в Москве.

Мишустин прилетел в Нур-Султан в пятницу из Алма-Аты, где принимал участие в заседании Евразийского межправительственного совета и выступил на форуме, посвященном цифровой экономике. Казахстан - первое зарубежное государство, которое Мишустин посещает в качестве председателя правительства России.