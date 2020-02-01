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Китайская вирусная пневмония

Глава МИД КНР указал на недопустимость транспортной изоляции Китая в результате пневмонии

Ранее США в связи с распространением нового коронавируса ввели временный запрет на въезд на территорию страны для почти всех категорий иностранных граждан, побывавших в последние дни в республике

ПЕКИН, 1 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел КНР Ван И указал в ходе телефонной беседы со своим пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши на недопустимость транспортной блокады Китая другими государствами из-за вспышки пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Об этом сообщил в субботу МИД КНР.

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"Несмотря на недавние рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), отдельные страны объявили полный запрет на поездки в Китай. Такие меры, принимаемые, когда для кого-то настали тяжелые времена, в ходе международного взаимодействия неприемлемы", - приводит слова Ван И сайт китайского внешнеполитического ведомства.

По словам главы МИД КНР, Пекин надеется на конструктивный подход Исламабада, на его поддержку в борьбе с пневмонией нового типа.

Шах Мехмуд Куреши заявил, что Пакистан готов предоставить Китаю всю необходимую помощь. Он также выразил уверенность в предстоящей победе китайского народа над пневмонией.

Ранее Соединенные Штаты в связи с распространением нового коронавируса ввели временный запрет на въезд на территорию страны для почти всех категорий иностранных граждан, побывавших в последние дни в КНР, за исключением членов семей американцев, а также тех, кто имеет разрешение на постоянное жительство в США. Кроме того, по сообщению агентства Reuters, в связи со вспышкой пневмонии власти Пакистана приостановили авиасообщение с Китаем.

Теги
КитайКитайская вирусная пневмония
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