В Забайкалье проверят стоимость медицинских масок и лекарств в краевых аптеках

ТАСС, 1 февраля. Власти Забайкальского края проверят стоимость противовирусных препаратов и медицинских масок в аптеках региона. Об этом говорится в сообщении на официальном портале правительства региона в субботу.

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"Заместитель председателя правительства Забайкальского края Аягма Ванчикова поручила проверить стоимость противовирусных препаратов и медицинских масок в аптечных сетях региона, чтобы не допустить их наценки", - говорится в сообщении.

По информации министерства здравоохранения края, в наличии есть все необходимые препараты, средства индивидуальной защиты. В регионе работает ситуационный центр по коронавирусу, при региональном Минздраве действует круглосуточная горячая линия, где медики консультируют жителей региона по мерам профилактики. Пункты пропуска на границах с Китаем закрыты. Железнодорожное сообщение между Китаем и Россией (кроме поездов Москва - Пекин и Пекин - Москва) приостановлено.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку вируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба. К настоящему времени число заболевших в Китае превысило 11,7 тыс. человек, зафиксированы 259 летальных исходов.