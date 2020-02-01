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Китайская вирусная пневмония
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У близких пациентов в Тюменской области и Забайкалье не выявили коронавирус

По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, лечение заболевших пневмонией проходит в плановом режиме
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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Наличие инфекции не выявлено у близких двух пациентов в Тюменской области и Забайкальском крае, заразившихся коронавирусом. Об этом в субботу журналистам сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

В пятницу вице-премьер, председатель штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России Татьяна Голикова сообщила, что случаи коронавируса выявлены на территории РФ в Тюменской области и Забайкальском крае. Оба зараженных - граждане Китая.

"На сегодняшний день обследуется круг лиц, по ним уже пришли результаты, они отрицательные. Терапия идет в плановом режиме", - сказал Мурашко, отвечая на вопрос ТАСС.

Глава Минздрава уточнил, что пациенты, у которых выявлена коронавирусная инфекция, находятся на лечении, течение заболевания нетяжелое.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку вируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба. К настоящему времени число заболевших в Китае превысило 11,7 тыс. человек, зафиксированы 259 летальных исходов.

В новость внесены изменения (09:59 мск) - добавлены подробности. 

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаМурашко, Михаил АльбертовичРоссияТюменская областьЗабайкальский крайКитайская вирусная пневмония
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