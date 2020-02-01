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Семья брошенных в аэропорту Шереметьево мальчиков получила материальную помощь

В администрации Комсомольска-на-Амуре также сообщили, что для ребят готовы места в школе и детском саду. Они пойдут туда 4 февраля

ХАБАРОВСК, 1 февраля. /ТАСС/. Правительство Хабаровского края выплатило материальную помощь семье мальчиков, которых бросили одних в московском аэропорту Шереметьево, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

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"Бабушка, на которую оформлена временная опека на мальчиков, получила материальную финансовую помощь на первое время", - сказали в пресс-службе.

Ранее администрация Комсомольска-на-Амуре также сообщала, что планирует оказать им материальную помощь.

В субботу мальчиков привезли в Хабаровск, отвезли в Центр помощи семьям и детям, покормили и отправили в Комсомольск-на-Амуре, где их ждут бабушка и дедушка.

Уже во вторник, 4 февраля дети пойдут в школу и детский сад. В администрации Комсомольска-на-Амуре ТАСС сообщили, что места в школе и детском саду для детей уже готовы. Они пойдут не в те образовательные учреждения, которые посещали ранее, поскольку жить будут в другом районе города. До случившегося дети жили с отцом, у матери - новая семья.

26 января мужчина, прилетевший из Хабаровска в Москву с двумя детьми 2011 и 2014 годов рождения, оставил их одних в аэропорту. Как сообщили в СК РФ, оставив детей, отец улетел в Ростов-на-Дону. Возбуждены уголовные дела об оставлении в опасности несовершеннолетних, а также об истязании и халатности. 

Теги
РоссияХабаровский край
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