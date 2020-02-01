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Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Президент Белоруссии отметил его роль как "духовного лидера для миллионов православных верующих"

МИНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с годовщиной интронизации, отметив его роль как духовного лидера для миллионов православных. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Неустанные труды на благо церкви снискали Вам высокий авторитет на белорусской земле, - отметил президент. - Убежден, что и в дальнейшем вы будете вносить неоценимый личный вклад в поддержание добрососедских дружественных отношений между народами Беларуси и России".

Глава государства отметил роль патриарха "как духовного лидера для миллионов православных верующих" и подчеркнул, что его многолетнее патриаршее служение ознаменовано благородными делами во имя утверждения мира и согласия в обществе, воспитания нового поколения в духе уважения к семье и своему народу.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссияКирилл (патриарх)
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