Стивен Кинг раскритиковал Facebook и удалил свой профиль

"Я удаляюсь из Facebook. Я недоволен потоком ложной информации, который допускается в его политической рекламе. Я также не уверен в его способности защитить персональные данные пользователей", - написал Кинг в Twitter.

Финансист Джордж Сорос также подверг жесткой критике Facebook. Основатель хедж-фонда Soros Fund Management опубликовал статью в газете The New York Times, в которой призвал отстранить Марка Цукерберга от управления Facebook. По утверждению финансиста, соцсеть "спроектирована таким образом, чтобы скрыть источники распространения провокационного и заведомо ложного контента". Как полагает бизнесмен, администрация сети "не предпринимает достаточных мер, чтобы наказать тех, что распространят несоответствующую действительности информацию".

Сорос, состояние которого, согласно оценкам агентства Bloomberg, превышает $6,7 млрд, также считает, что Цукерберг оказывает поддержку президенту США Дональду Трампу, поскольку между ними якобы есть некие тайные договоренности.

Компания Facebook ранее уже неоднократно подвергалась жесткой критике из-за нарушения правил сбора и хранения данных пользователей. Например, в марте 2018 года The New York Times сообщила, что компании Cambridge Analytica удалось собрать личные сведения десятков миллионов пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Расследования, касающиеся принципов работы алгоритмов соцсети, были начаты профильными регулирующими органами во многих странах мира. Так, в октябре 2019 года Facebook согласилась выплатить Великобритании £500 тыс. ($644 тыс.) по делу Cambridge Analytica, отказавшись при этом признать вину.

Стивен Кинг - автор более 50 романов, которые разошлись тиражом почти в 350 млн экземпляров. Его первый роман "Кэрри" появился в середине 1970-х годов, за ним последовал роман "Сияние", принесший ему первую известность. В 2003 году он был удостоен медали Национального книжного фонда за выдающийся вклад в американскую литературу, а в 2014 году был награжден Национальной медалью за достижения в искусстве.