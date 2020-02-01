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Китайская вирусная пневмония

Посольство России готовится к эвакуации россиян из Уханя в связи с пневмонией

По официальным данным, в регионе эвакуации находится 341 российский гражданин

ПЕКИН, 1 февраля. /ТАСС/. Посольство РФ в Китае занимается подготовкой к эвакуации российских граждан из Уханя и провинции Хубэй, где зафиксирована мощная вспышка пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в субботу на сайте дипломатической миссии.

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"В соответствии с решением о проведении эвакуации российских соотечественников из провинции Хубэй и города Уханя, посольство формирует список граждан России, намеренных в срочном порядке покинуть территорию провинции", - уточняется в заявлении.

По официальным данным, в регионе эвакуации находится 341 российский гражданин, из них 300 - в Ухане. "Посольством установлена связь с 186 соотечественниками. О порядке и времени эвакуации будет объявлено дополнительно", - отмечается в заявлении.

В заявлении уточняется, что дипмиссия в режиме реального времени принимает все обращения россиян по телефону, электронной почте, через социальную сеть "ВКонтакте". "Среди выявленных на территории Китая пациентов с заболеванием, вызванным новым типом коронавируса, российских граждан нет. Призываем соотечественников соблюдать спокойствие и поддерживать связь с посольством", - сообщает дипмиссия.

Теги
РоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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