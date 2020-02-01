{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Оставленных отцом в Шереметьево детей передали бабушке

На нее оформили временную опеку над мальчиками
Описание
© Следственный комитет Российской Федерации

ХАБАРОВСК, 1 февраля. /ТАСС/. Мальчиков, которых отец оставил одних в московском аэропорту Шереметьево, передали их бабушке в Комсомольске-на-Амуре. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

На эту тему

В субботу мальчиков привезли в Хабаровск, откуда их доставили в Комсомольск-на-Амуре.

"Дети переданы бабушке", - сказали в пресс-службе.

26 января пассажир, прилетевший из Хабаровска в Москву с двумя детьми 2011 и 2014 годов рождения, оставил их одних в аэропорту. Как сообщили в СК РФ, оставив детей, отец улетел в Ростов-на-Дону. Возбуждены уголовные дела об оставлении в опасности несовершеннолетних, а также об истязании и халатности. В настоящее время жизни и здоровью детей угрозы нет.

Семья проживает в Комсомольске-на-Амуре. До инцидента дети жили с отцом, у матери - новая семья. На бабушку оформили временную опеку.

Теги
РоссияХабаровский край
Реклама на ТАСС
В гонке на собачьих упряжках "Берингия-2020" на Камчатке будут участвовать 14 каюров
Они вместе со своими четвероногими друзьями пройдут путь в 1050 км по тундре
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС