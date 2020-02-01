Оставленных отцом в Шереметьево детей передали бабушке

ХАБАРОВСК, 1 февраля. /ТАСС/. Мальчиков, которых отец оставил одних в московском аэропорту Шереметьево, передали их бабушке в Комсомольске-на-Амуре. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

В субботу мальчиков привезли в Хабаровск, откуда их доставили в Комсомольск-на-Амуре.

"Дети переданы бабушке", - сказали в пресс-службе.

26 января пассажир, прилетевший из Хабаровска в Москву с двумя детьми 2011 и 2014 годов рождения, оставил их одних в аэропорту. Как сообщили в СК РФ, оставив детей, отец улетел в Ростов-на-Дону. Возбуждены уголовные дела об оставлении в опасности несовершеннолетних, а также об истязании и халатности. В настоящее время жизни и здоровью детей угрозы нет.

Семья проживает в Комсомольске-на-Амуре. До инцидента дети жили с отцом, у матери - новая семья. На бабушку оформили временную опеку.