Додон поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

КИШИНЕВ, 1 февраля. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с годовщиной интронизации, пожелав ему новых свершений и побед в его многотрудном первосвятительском служении во имя православной веры.

"Все ваши благие дела с момента избрания Предстоятелем Русской Православной Церкви направлены на утверждение в обществе истинно христианских ценностей, основанных на духовности, нравственности, торжестве добра и справедливости", - говорится в послании, которое опубликовала в субботу пресс-служба главы молдавского государства. Додон отметил, что "убежденность, непоколебимость и решительность в отстаивании православия на фоне усиливающегося процесса дехристианизации во многих государствах вызывает глубокое уважение и поддержку, и граждан нашей православной страны - Республики Молдова".

"В современном так быстро меняющемся мире ваше искреннее, проникновенное пастырское слово, обращенное к людям, призывает к миру и согласию, к проявлению терпимости и взаимопонимания, к преодолению сложных жизненных ситуаций через веру", - подчеркнул глава Молдавии.