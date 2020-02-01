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Додон поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Президент Молдавии пожелал ему новых свершений и побед

КИШИНЕВ, 1 февраля. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с годовщиной интронизации, пожелав ему новых свершений и побед в его многотрудном первосвятительском служении во имя православной веры.

"Все ваши благие дела с момента избрания Предстоятелем Русской Православной Церкви направлены на утверждение в обществе истинно христианских ценностей, основанных на духовности, нравственности, торжестве добра и справедливости", - говорится в послании, которое опубликовала в субботу пресс-служба главы молдавского государства. Додон отметил, что "убежденность, непоколебимость и решительность в отстаивании православия на фоне усиливающегося процесса дехристианизации во многих государствах вызывает глубокое уважение и поддержку, и граждан нашей православной страны - Республики Молдова".

"В современном так быстро меняющемся мире ваше искреннее, проникновенное пастырское слово, обращенное к людям, призывает к миру и согласию, к проявлению терпимости и взаимопонимания, к преодолению сложных жизненных ситуаций через веру", - подчеркнул глава Молдавии.

Теги
РоссияМолдавияКирилл (патриарх)Додон, Игорь
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