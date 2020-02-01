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Обрушение СКК в Петербурге

Беглов: обрушение СКК в Петербурге подтвердило необходимость его закрытия

По словам главы региона, городские власти после происшествия возьмут на особый контроль соблюдение техники безопасности на объектах строительства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Обрушение при демонтаже крыши спортивно-концертного комплекса (СКК) "Петербургский" в Санкт-Петербурге подтвердило, что здание было ветхим и его следовало закрыть на реконструкцию. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.

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ЧП произошло в пятницу днем при демонтаже аварийной кровли комплекса. По плану производства работ должны были быть перерезаны 112 вант, которые крепят крышу к железобетонному кольцу. Во время демонтажа произошло обрушение, площадь которого, предположительно, составила 28 тыс. кв. м (80% конструкций стен и кровли). В результате ЧП один из четырех рабочих бригады погиб.

"Случай подтвердил высокую степень износа здания. Закрытие его для эксплуатации было правильным решением", - написал Беглов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Он выразил соболезнования семье погибшего рабочего и поставил властям региона задачу оказать его родственникам помощь. По словам Беглова, городские власти после происшествия возьмут на особый контроль соблюдение техники безопасности на объектах строительства.

Здание СКК в Петербурге построено в 1980 году. По информации на сайте СКК, научно-техническое общество Франции в 1988 году включило его в список величайших инженерных достижений XX века благодаря гигантскому пролету в 160 м, перекрытому тонкой стальной оболочкой. Здание было закрыто после концерта Дженифер Лопес в августе прошлого года.

СКК планировалось реконструировать для чемпионата мира по хоккею, который город должен принять в 2023 году, однако проекты его реконструкции вызывали возмущение у общественников города, которые считали, что она незаконна. В декабре прошлого года, по данным издания "Фонтанка", активисты перекрывали дорогу у СКК и потребовали остановить снос здания. До этого в октябре компания "СКА-Арена" получила ордер Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга на установку и размещение временного ограждения, а также проведение земляных работ на газонах площадью 1,9 тыс. кв. м на территории СКК. На прилегающей территории комплекса планируется создать парк отдыха с современным игровым комплексом для проведения массовых мероприятий и занятий различными видами спорта на открытом воздухе.

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичРоссияСанкт-ПетербургОбрушение СКК в Петербурге
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