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Китайская вирусная пневмония
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Минтранс порекомендовал россиянам не летать в Китай без крайней необходимости

Россия с 1 февраля ограничивает авиасообщение с КНР
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ рекомендовало россиянам не летать в КНР без крайней необходимости, следует из сообщения на сайте Минтранса, опубликованном в субботу.

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"Если вы еще не вылетели в КНР из Российской Федерации, настоятельно рекомендуем вам не делать этого без крайней необходимости, - говорится в сообщении. - В случае, если вы приняли решение об отказе от поездки, российскими авиакомпаниями будет осуществлен возврат стоимости авиабилета".

С 1 февраля временно приостановлено осуществление российскими и китайскими авиакомпаниями регулярных пассажирских воздушных перевозок, в том числе коммерческих, из России в Китай и в обратном направлении. "Исключение составляют регулярные рейсы Москва - Пекин и обратно, Москва - Шанхай и обратно, Москва - Гуанчжоу и обратно, Москва - Гонконг и обратно", - добавили в Минтрансе РФ.

Накануне штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принял решение ограничить авиасообщение между Россией и Китаем.

 

Теги
РоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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