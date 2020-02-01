СМИ: число заразившихся коронавирусом в Австралии выросло до 12

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

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ТАСС, 1 февраля. Еще два случая заражения вирусом 2019-nCoV подтверждены на юге Австралии. Таким образом, общее число инфицированных в стране достигло 12 человек, сообщил в субботу телеканал 7News.

По его данным, вирус был выявлен в ходе обследования у пары туристов, которые покинули китайский город Ухань - эпицентр распространения инфекции - в прошлом месяце. Отмечается, что зараженные будут размещены в государственной больнице.

Ранее в субботу премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил о введении временного запрета на въезд в страну нерезидентов, побывавших в последние дни в КНР. По его словам, все иностранные граждане, въезжающие на территорию Австралии через Китай или из Китая после 1 февраля, будут помещаться в карантин на 14 дней.