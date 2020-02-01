Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил в субботу Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с годовщиной интронизации, отметив подвижническую деятельность предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ).

На встрече с патриархом в Кремле глава государства отметил, что с момента интронизации прошло уже 11 лет. "Так быстро, что, думаю, вы их и не заметили. А мы заметили: заметили вашу подвижническую работу, все общество наше заметило результаты этой работы", - обратился Путин к предстоятелю РПЦ.

"Большое вам спасибо за все: за любовь и к вере, и к Отечеству", - добавил президент РФ.

Патриарх в ответ поблагодарил Путина за приветствие и добрые слова.

Поместный собор РПЦ 27 января 2009 года избрал митрополита Кирилла 16-м Патриархом Московским и всея Руси. 1 февраля того же года в кафедральном соборном храме Христа Спасителя состоялась его интронизация. Торжественная литургия состоялась в субботу в день 11-летия этого события при участии представителей государственной власти и священноначалия РПЦ.