{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония
Обновлено 

Самолеты ВКС будут привлечены к эвакуации россиян из Китая

Соответствующий приказ отдал президент РФ Владимир Путин
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Самолеты ВКС РФ будут привлечены к эвакуации россиян из Китая, сообщил в субботу пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

На эту тему
Какие меры приняли в России против коронавируса

"По приказу президента России, верховного главнокомандующего Владимира Путина, к эвакуации российских граждан из районов Китая, наиболее пораженных коронавирусом, будут привлечены самолеты ВКС России, которые начнут выполнять рейсы уже сегодня", - сказал Песков журналистам.

Ранее в субботу посольство РФ в Китае сообщило, что занимается подготовкой к эвакуации российских граждан из Уханя и провинции Хубэй, где зафиксирована мощная вспышка пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. По официальным данным, в регионе эвакуации находится 341 российский гражданин, из них 300 - в Ухане.

"Посольством установлена связь с 186 соотечественниками. О порядке и времени эвакуации будет объявлено дополнительно", - отмечается в заявлении.

 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКитайПесков, Дмитрий СергеевичКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
Январь этого года в Москве и Петербурге стал рекордно теплым
Среднемесячная температура на 9,4 градуса превысила норму
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС