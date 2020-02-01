Мишустин поздравил патриарха Кирилла с 11-й годовщиной интронизации

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 11-й годовщиной интронизации.

Встреча предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ) и председателя правительства России состоялась в Тронном зале храма Христа Спасителя.

"Ваше Святейшество, я хочу от всей души вас поздравить с днем интронизации. Вы ведете огромную просветительскую работу, при вас восстанавливаются святыни, храмы, и все больше людей приходят в нашу церковь. Еще вы занимаетесь укреплением нашей церкви и за границами Российской Федерации. Я от всей души вас поздравляю, желаю вам здоровья, добра и дальнейшего патриаршего служения", - сказал Мишустин, вручив патриарху Кириллу букет белых цветов.

Предстоятель РПЦ поблагодарил Мишустина, поздравив его с назначением на пост главы правительства. "Хочу подчеркнуть, что диалог между Русской православной церковью и российским правительством - это очень важная составляющая часть нашего взаимодействия с российским государством. Я очень надеюсь, что при вашем активном участии мы будем продолжать эту традицию на благо и народа нашего, и государства, и церкви русской", - сказал предстоятель РПЦ.

"Конечно. Так и будет", - подтвердил Мишустин.

Патриарх Кирилл (в миру - Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде в семье священника. Поместный собор РПЦ 27 января 2009 года избрал митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла Патриархом Московским и всея Руси. Первого февраля того же года в храме Христа Спасителя состоялась интронизация Кирилла.