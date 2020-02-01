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Грант имени петербургского онколога Павленко начал принимать заявки от журналистов

Объем фонда гранта на февраль составил 640 тыс. рублей, срок подачи заявки - с 1 по 20 февраля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Прием первых заявок на получение гранта имени известного петербургского врача-онколога Андрея Павленко от журналистов и фрилансеров для финансирования работ, посвященных проблемам онкологии, начался в субботу. Объем фонда гранта на первый месяц составил 640 тыс. рублей, сообщили организаторы проекта.

"Сегодня мы объявляем о начале работы гранта имени Андрея Павленко для фото-, кино-, видеодокументалистов и журналистов, которые рассказывают о людях, борющихся с онкологическими заболеваниями", - говорится в сообщении организаторов в официальном Telegram-канале проекта.

Как уточняется на сайте гранта, заявки будут приниматься с 1 по 20 февраля, объем фонда на февраль составил 640 тыс. рублей. "Соискателями гранта могут стать физические и юридические лица, работающие в сфере журналистики, документалистики, медиакоммуникации и медицины. Грант финансирует полностью или частично новые материалы о научных достижениях, связанных с борьбой против рака и изучением болезни, а также почти готовые материалы, требующие доработки", - отмечается на сайте.

В марте 2018 года Павленко узнал, что у него агрессивная форма рака желудка в третьей стадии, вероятность излечения в таких случаях - около 5%. После этого доктор запустил на портале "Такие дела" проект "Жизнь человека", где рассказывал о системе онкологической помощи в России, о том, с какими трудностями ему лично, человеку, который знает о своем заболевании все, приходится сталкиваться. В перерывах между этапами лечения онколог продолжал работать с пациентами, проводить мастер-классы и выступать на научных конференциях.

Онколог ушел из жизни 5 января, опубликовав перед этим прощальное письмо. В нем он сообщил, что ему не удалось победить болезнь, призвав при этом всех, кто столкнулся с подобными проблемами, не опускать руки. После смерти онколога организаторы проекта "Жизнь человека" сообщили о создании гранта имени Андрея Павленко. Половина собираемых средств будет ежемесячно переводиться семье Андрея, вторая половина - распределяться грантовым комитетом на производство материалов о борьбе с онкологическими заболеваниями.

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