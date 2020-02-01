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В Новгородской области организовали лагерь выходного дня для семей с тяжелобольными детьми

Родители смогут оставить в нем своих детей на выходные, чтобы заняться личными делами или отдохнуть

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 февраля. /ТАСС/. Лагерь выходного дня - новая для Новгородской области услуга кратковременного ухода за детьми-инвалидами в течение выходных - организован на базе Новгородского центра реабилитации по проекту "Передышка" благотворительным фондом "Со-единение". Первыми участниками лагеря стали 10 семей, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), сообщила ТАСС в субботу одна из его организаторов Анастасия Бегунова.

"У нас в рамках большого проекта "Передышка" появился лагерь выходного дня - первый опыт в Новгородской области, когда на выходные дни родители привозят своих детей и оставляют их в этом лагере. У нас на данный момент 10 семей, то есть 10 детей. У каждого ребенка свой профессиональный родитель [социальная няня]. Таким образом, в субботу и воскресенье родители могут заняться своими делами, отдохнуть", - сказала собеседница агентства.

Первый "Лагерь выходного дня" организован на базе Новгородского центра для детей и подростков с ОВЗ, который специализируется на комплексной реабилитации несовершеннолетних с тяжелыми заболеваниями. "Дети [участники первого лагеря выходного дня] у нас сейчас подобрались самые разные: есть ребята, у которых нарушение слуха и зрения, а есть дети с множественными нарушениями", - добавила Бегунова.

Проект "Передышка", созданный несколько лет назад при поддержке фонда "Со-единение", стал победителем второго конкурса Фонда президентских грантов в 2019 году и получил поддержку в размере 9,8 млн рублей. Цель этого проекта - обеспечить семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, услугой по кратковременному присмотру за ребенком, создать для них специальные мероприятия выходного дня, в ходе которых смогли бы отдохнуть и отвлечься от забот как дети, так и родители. Новгородская область стал одним из 13 запланированных регионов-участников проекта в ноябре 2019 года.

"Сам проект рассчитан на долгое время, практически на весь год, он называется "Передышка". Он нацелен и на то, чтобы обучить так называемых профессиональных родителей, еще их можно назвать социальными нянями, чтобы они могли сидеть с детьми, в то время как родные родители могут отдохнуть, заняться своими делами, куда-то пойти", - пояснила Бегунова, добавив, что для обучения социальных нянь в Новгородской области будут проходить специальные курсы, обучать их будут специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга.

По информации Министерства здравоохранения Новгородской области, на территории региона проживает более 60 тыс. граждан с инвалидностью и среди них более 2,5 тыс. - дети.

Теги
РоссияНовгородская область
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