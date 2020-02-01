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В гонке на собачьих упряжках "Берингия-2020" на Камчатке будут участвовать 14 каюров

Они вместе со своими четвероногими друзьями пройдут путь в 1050 км по тундре
Описание
© Юрий Смитюк/ТАСС, архив

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 февраля. /ТАСС/. Оргкомитет самой протяженной гонки на собачьих упряжках в России "Берингии-2020" официально завершил заявочную кампанию на участие в соревнованиях. В этом году в состязании примут участие 14 каюров, сообщила в субботу ТАСС организатор гонки Анна Евстратова.

Традиционная камчатская гонка на собачьих упряжках проводится на полуострове с 1990 года. "Берингия-2018" вошла в "Книгу рекордов России" как самая протяженная гонка на собачьих упряжках в стране. В этом году соревнования стартуют в селе Мильково, каюры будут финишировать в селе Тиличики. Участники гонки вместе со своими четвероногими друзьями пройдут путь в 1050 км по камчатской тундре.

"В этом году на старт гонки выйдут 14 каюров, почти все из них жители Камчатки. Хотя без гостей не обойдемся: на соревнования прилетят три каюра из Москвы, среди которых и каюр-новичок. Эту девушку зовут Анна Еремина, в прошлом году она прошла маршрут в составе волонтерской бригады, а в этом решила участвовать уже в качестве каюра. Много в списке участников этого года и людей с громкими именами: 1 марта на старт выйдут и многократные чемпионы гонки, и ее ветераны", - рассказала ТАСС Евстратова.

Организатор "Берингии-2020" добавила, что победитель гонки получит 3 млн рублей, занявшие второе и третье места - по два и одному миллиону рублей соответственно. Всего же призовой фонд гонки в этом году составит 11,5 млн рублей.

Праздничные мероприятия, приуроченные к открытию 29-й камчатской традиционной гонки на собачьих упряжках "Берингия", начнутся 22 февраля. В этот день пройдет торжественное открытие и гонка-пролог, в которой каюры пройдут дистанцию в 10 км. Продолжится праздник развлекательной программой и завершится салютом. Технический старт гонки в Мильково назначен на 1 марта.

Мильково - административный центр Мильковского сельского поселения и Мильковского района Камчатского края. Село расположено в 300 км на север от Петропавловска-Камчатского. Тиличики - село, административный центр Олюторского района Камчатского края. Расстояние от Тиличек до Петропавловска-Камчатского - 1070 км.

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РоссияКамчатский крайДальний Восток
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