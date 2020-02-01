Январь этого года в Москве и Петербурге стал рекордно теплым

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Январь 2020 года стал рекордно теплым в Москве и Санкт-Петербурге - среднемесячная температура в двух самых крупных городах России была выше нуля и на 9,4 градуса превысила норму, сообщил в субботу ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"В Санкт-Петербурге среднемесячная температура января составила плюс 1,5 градуса - это на 9,4 градуса выше нормы. В Москве средняя температура января составила плюс 0,1 градуса, что на 9,4 градуса выше нормы", - написал Леус на своей странице в Facebook.

Он добавил, что в Петербурге был обновлен рекорд 1925 года, когда средняя температура в январе была минус 0,5 градуса. В Москве, по словам Леуса, прошлый рекорд был установлен в 2007 году - тогда среднемесячная температура составила минус 1,6 градуса.

По словам Леуса, средняя температура в январе впервые оказалась положительной в этих городах. "Закончившийся январь 2020 года стал рекордно теплым и в Москве, и в Санкт-Петербурге. За всю историю наблюдений за погодой такого тепла жители столиц еще не видели, не только обновлены прежние достижения, но и в Москве, и в Санкт-Петербурге средняя температура января впервые оказалась положительной", - отметил метеоролог.

В январе в Петербурге были зафиксированы погодные рекорды. В частности, 21 января в городе температура воздуха достигла 4,8 градуса выше нуля - таким образом, был побит температурный рекорд 1957 года. В православный праздник Крещения Господня 19 января в городе была зафиксирована температура плюс 4,4 градуса, это на 0,3 градуса выше, чем было зафиксировано в этот день в 1898 году.

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее сообщал ТАСС, что нынешняя зима в Москве претендует на звание самой теплой за всю историю метеонаблюдений.